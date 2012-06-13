Накануне хозяин Белого дома заявил, что видел записи, на которых сотрудники ТЦК похищают людей с улиц.

Публикация президентом США Дональдом Трампом видео принудительной мобилизации на Украине откроет миру глаза на происходящие там бесчинства. Об этом написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Накануне во время пресс-конференции в Овальном кабинете глава Белого дома заявил, что знаком с записями, на которых сотрудники ТЦК насильно похищают людей прямо с улиц. Также Трамп добавил, что может обнародовать их.

Тем лучше, ведь об этом скандале должны узнать все, мир должен увидеть это. Тем более что мы позорным образом финансируем и вооружаем все это. Флориан Филиппо, политик

Он добавил, что "боевики Владимира Зеленского" жестоко похищают мужчин и отправляют их на бойню. Незаконные действия против мирных граждан Украины необходимо остановить, резюмировал Филиппо.

Ранее посол РФ Родион Мирошник заявил, что насильственная мобилизация в украинских городах в большинстве случаев приобретает формы рукопашного боя.

Фото: Белый дом