Украинок пытаются завлечь в ВСУ плакатами с образом княгини Ольги

Жительниц Украины активно привлекают к участию в управлении ударными БПЛА.

Вооруженные силы Украины объявили набор женщин на службу операторами FPV-дронов. Для привлечения украинок в стране запустили пиар-компанию, центральным образом которой стал образ святой равноапостольной княгини Ольги, сообщило агентство "Укринформ".

По данным издания, сухопутные войска ВСУ презентовали кампанию "Женщины в мидлстрайке: бей как княгиня Ольга". Представительниц слабого пола приглашают на службу в подразделения по управлению БПЛА, которые отвечают за удары FPV-дронами.

Украинские пропагандисты решили использовать образ святой как в названии кампании, так и ее портрет, которым украсили агитационные плакаты. В рамках вербовочной работы украинкам предлагают освоить управление ударными дронами дальней зоны действия.

Княгиня Ольга считается одной из первых правителей Руси, при которой началось формирование древнерусского государства.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)