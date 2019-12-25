  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Украинок пытаются завлечь в ВСУ плакатами с образом княгини Ольги
Сегодня, 9:45
281
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Украинок пытаются завлечь в ВСУ плакатами с образом княгини Ольги

0 0

Жительниц Украины активно привлекают к участию в управлении ударными БПЛА.

Вооруженные силы Украины объявили набор женщин на службу операторами FPV-дронов. Для привлечения украинок в стране запустили пиар-компанию, центральным образом которой стал образ святой равноапостольной княгини Ольги, сообщило агентство "Укринформ".

По данным издания, сухопутные войска ВСУ презентовали кампанию "Женщины в мидлстрайке: бей как княгиня Ольга".  Представительниц слабого пола приглашают на службу в подразделения по управлению БПЛА, которые отвечают за удары FPV-дронами.

Украинские пропагандисты решили использовать образ святой как в названии кампании, так и ее портрет, которым украсили агитационные плакаты.  В рамках вербовочной работы украинкам предлагают освоить управление ударными дронами дальней зоны действия.

Княгиня Ольга считается одной из первых правителей Руси, при которой началось формирование древнерусского государства.

Ранее мы сообщали, что в Раде сравнили сотрудников военкоматов на Украине с ОПГ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: всу, дроны всу, княгиня ольга, мобилизация на украине
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии