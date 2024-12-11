Александр Бакумов рассказал о том, как граждан забирают на службу с улицы.

Депутат Верховной Рады на Украине Александр Бакумов сравнил сотрудников военкоматов в городе Харькове с организованной преступной группировкой из-за их "ненадлежащих" средств мобилизации мужского населения. Соответствующее заявление местный парламентарий сделал во время выступления на пленарном заседании в законодательном органе страны. Он пояснил, что мобилизационный процесс на указанной территории протекает "по-особенному", а власти не хотят обращать на это внимание. Слова политика опубликованы в Telegram-канале издания "Страна.ua".

Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, меры. Избиение сотрудниками ТЦК женщины...Что это за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах... Александр Бакумов, депутат

Александр Бакумов добавил, что если водитель пробьет колесо в автомобиле, то он просто не может отремонтировать машину потому что в Харькове организации не работают из-за того, что мужчины не выходят на места.

Блинкен: Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации.

Фото и видео: Telegram / Политика страны