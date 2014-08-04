Блинкен: Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации

В Госдепе прокомментировали дефицит солдат ВСУ на поле боя.

Власти из Вашингтона назвали вопрос о дальнейшей всеобщей мобилизации на Украине критическим, так как киевский режим должен принять сложное решение. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат указал, что администрация Белого дома сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить местных военнослужащих оружием и обучить солдат.

Мобилизация. Это очень важно, потому что даже с финансами и оружием, должны быть люди на фронте <...>. Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в конце ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил публично о том, что США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих ВСУ в том случае, если Киев примет меры для борьбы с дефицитом профессиональных кадров в своей армии.

Блинкен надеется, что поддержка Украины со стороны США продолжится при Трампе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now