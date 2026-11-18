Дипломат объяснил, какой позиции США придерживаются в вопросе встречи с мировыми лидерами.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп готов к встрече с политическим лидером КНДР Ким Чен Ыном, а вашингтонская администрация сейчас всерьез рассматривает возможность ее проведения. Соответствующее заявление западным журналистам сделал государственный секретарь США Марко Рубио, выступая перед СМИ в Маниле. Дипломат добавил, что лидер Белого дома никогда не рассматривал рабочие встречи или переговоры с коллегами как уступку.

Если у нас есть проблемы с КНДР, то единственный способ решить их - это за счет взаимодействия. Это может оказаться невозможным, я не говорю, что встреча состоится завтра, я говорю лишь, что президент хочет встречи и обсуждений. <...> Он готов сделать это. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: мир на Украине возможен лишь при договоренности Москвы и Киева.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News