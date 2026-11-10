Рубио: мир на Украине возможен лишь при договоренности Москвы и Киева

Госсекретарь США объяснил, каким образом вооруженный конфликт должен закончиться.

Американский государственный секретарь Марко Рубио считает, что достижение мира на украинской территории возможно только в результате договоренности Москвы и Киева. Соответствующий комментарий руководитель внешнеполитического ведомства при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа сделал журналистам во время своего прибытия в Париж. Он оценил подготовку делегаций к мирным переговорам, которые запланированы сегодня в Абу-Даби.

США не являются комбатантом. В конечном счете это не конфликт США. Мы делаем все возможное, чтобы завершить этот конфликт. Но для этого требуется согласие комбатантов. Марко Рубио, госсекретарь США

Иностранный дипломат также затронул тему выборов на Украине. Марко Рубио полагает, что для того, чтобы выборы пользовались доверием, требуется стабильность.

Госдеп опроверг сообщения о планах Рубио уйти в отставку.

Фото и видео: YouTube / The Independant