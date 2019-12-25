Госдеп опроверг сообщения о планах Рубио уйти в отставку

Помощник Марко Рубио опроверг материал из The Independent.

Американское внешнеполитическое ведомство опровергло сообщение СМИ о том, что глава Госдепа Марко Рубио якобы планирует уйти с должности. Реакцию на данные слухи через социальные сети дал помощник руководителя профильного ведомства Дилан Джонсон. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал публикацию журналиста из издания The Independent. Со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в вашингтонской администрации и Великобритании авторы газеты утверждали, что Марко Рубио уйдет в отставку для того, чтобы запустить собственную президентскую кампанию.

Это полностью необоснованные, лживые новости от выдуманных анонимных "источников". Дилан Джонсон, помощник главы Госдепа США

Дилан Джонсон назвал публикацию "полностью выдуманным мошенничеством".

Рубио и Лавров по телефону обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Дилан Джонсон