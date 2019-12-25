Ухнаагийн Хурэлсух объяснил, почему ранее молчал по поводу обвинений.

Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Соответствующее заявление иностранный политический деятель сделал общественности во время пресс-конференции. Президент пояснил, что в течение последнего месяца некоторые преступные группы безрассудно нападают на честь и институт высшей государственной должности и порочат репутацию. Он добавил, что президент Монголии представляет единство народа и остается при этом главой Совета национальной безопасности и командующим Вооруженными силами. По мнению Ухнаагийна Хурэлсуха, нападение на честь главы страны говорит и об атаке на честь народа. Он добавил, что недруги оклеветали его и оскорбили "в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением".

Как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим. Ухнаагийн Хурэлсух, глава Монголии

Политик заверил, что те, кто порочит его репутацию, "будут привлечены к ответственности" и что его "честь будет восстановлена".

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Фото: YoTube / kremlin