Рубио и Лавров по телефону обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран

Москва стала инициатором диалога с Вашингтоном.

Американский государственный секретарь Марко Рубио и глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров обсудили в ходе телефонного разговора двусторонние отношения, Украину и Иран. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Госдепартамента США. Во внешнеполитическом ведомстве Вашингтона отметили, что инициатором такого разговора выступила именно российская сторона

Они обсудили отношения между США и Россией, войну между РФ и Украиной, а также Иран. пресс-служба Госдепа США

