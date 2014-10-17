Госдеп: США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения

Дипломаты из Вашингтона рассказали о том, что политическая ситуация в латиноамериканской республике стабилизируется.

Вашингтонская администрация при президенте-републиканце Дональде Трампе и Венесуэла условились восстановить двусторонние дипломатические и консульские отношения. Соответствующее заявление сделали в письменном заявлении официальные представители Госдепартамента США. В распространенной пресс-службой внешнеполитического ведомства документации говорится о том, что подобные шаги помогут совместным усилиям двух стран по экономическому восстановлению, продвижении стабильности и политическом примирении на территории латиноамериканской республики. На данный момент Белый дом и Каракас реализуют "поэтапный процесс", формируют условия для перехода к демократическому, избранному правительству.

Соединенные Штаты и промежуточные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения. Сохраняем приверженность поддержке венесуэльского народа и работе с партнерами в регионе... письменное заявление Госдепа США

Ранее об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдеп США сообщил мировой общественности в середине марта 2019 года. В письменном заявлении, опубликованном от имени Майка Помпео, являвшегося на тот момент государственным секретарем, дипломаты говорили о том, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем внешней политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. Далее национальные интересы США в Венесуэле представляла Швейцария.

