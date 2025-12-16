Марко Рубио рассказал планах Белого дома "поддержать одну из сторон" конфликта.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе участвует в разработке в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкционного давления против России. Соответствующими сведениями поделился государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в комитете по по ассигнованиям Сената Конгресса. Высокопоставленный гость заметил перед политиками, что Минфин во вторник презентовал свои правки. Иностранный дипломат указал, что сейчас аппарат юрисконсульта Белого дома и другие профильные ведомства взаимодействуют с сотрудниками аппарата сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма* (* - внесен в российский перечень террористов и экстремистов) по деталям документа. Чиновники дают свои замечания относительно того, что было бы приемлемо для властей.

США не являются беспристрастным посредником. Мы, очевидно, поддерживаем одну сторону, а не другую. Марко Рубио, госсекретарь США

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Рубио заявил о зарождении новых отношений США и Армении после длительного застоя.

Фото: YouTube / U.S. Department of State