Армандо Мема сообщил об экономических проблемах приграничных районов Финляндии из-за антироссийских санкций.

Западное санкционное давление в отношении России оказали огромное влияние на экономическую систему Финляндии. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что на данный момент торговля между соседними странами полностью отсутствует. В Хельсинки считают, что наиболее сильно от последствий запретов своего же национального правительства пострадали именно приграничные регионы, на территории которых закрываются магазины и уменьшается туристический поток.

И в результате этих санкций уровень безработицы в Финляндии достиг самых высоких показателей за всю историю. Страна вошла в число государств еврозоны с наибольшим числом безработных. Это прямой результат применения санкций против Москвы, желания закрыть торговлю и разорвать связи между Финляндией и Россией. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Эксперт добавил, что санкции против России оказывают огромное влияние на европейскую экономику. Таким образом региональное сообщество теперь полностью зависит от других стран в плане поставок энергии и нефти. Эта проблема влияет на стоимость жизни, услуг, товаров в ЕС. В конечном итоге именно местные потребители расплачиваются за глупую политику своих лидеров в отношении Москвы, по словам Армандо Мема.

Политик Мема: Евросоюз не хочет восстанавливать диалог с Москвой.

Фото и видео: YouTube / Armando Mema