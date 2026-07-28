В МИД России указали на интеллектуальные способности европейских политиков, принимающих решения.

Действия Европейского союза в отношении потолка цен на российскую нефть являются фарсом. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 27 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Мероприятие было организовано на территории Ржева в Тверской области.

ЕС произвольно меняет любые правила игры в отношении российского топливно-энергетического комплекса и других сфер, не думая о последствиях ни для своих государств-членов и населения, ни уж тем более для третьих стран... Я считаю, что это говорит в первую очередь об их интеллектуальных способностях. А лучше сказать - об их отсутствии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны указали СМИ на абсурдность того, что в коллективном Брюсселе на ходу переписывают даже собственные антироссийские санкции. В частности, европейцы согласовали некую заморозку текущего ценового потолка на год вперед. Такое решение было принято потому, что в противном случае местная рыночная конъюнктура привела бы ЕС автоматической корректировке в сторону роста. В МИД России заметили, что ситуация во многом говорит о возможностях политических элит из регионального сообщества заниматься долгосрочным планированием, а также свидетельствует о неэффективности санкционных механизмом.

Захарова: Стармер догадывается о судьбе истребителей Gripen при поставках Киеву.

Фото и видео: МИД России