После ухода с поста Беглов останется в Петербурге

Он является градоначальником с сентября 2019 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в беседе с ТАСС о том, что после ухода с поста он планирует остаться в Северной столице.

Здесь лучшие годы моей жизни, тут могилы родных и близких, в том числе и на Пискаревке. Я от этого никуда. Но надо работать так, чтобы после ухода со службы ни самому не было стыдно, ни детям с внуками. Вот это важно. Александр Беглов, губернатор

Отметим, что Александр Беглов является градоначальником с сентября 2019 года. За него проголосовали 64,43% избирателей.

Ранее на Piter.TV: Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище "бомжи". По его словам, поклонников ЦСКА называют "конями", а болельщиков "Спартака" — "мясом". При этом, как подчеркнул губернатор, главным остается спортивный результат.

Фото: Piter.TV