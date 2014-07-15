Беглов рассказал о планах строительства новых станций метро в Петербурге

Сейчас комплекс проходит техническое обслуживание.

Двухпутный щит "Надежда" задействуют для строительства продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро. Проектирование нового участка уже ведётся, рассказал в эфире телеканала "78" губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам главы города, после станции "Комендантский проспект" появится "Шуваловский проспект" с пересадкой на "Каменку" зеленой линии. Далее на линии запланировано возведение станций "Магистраль №31" и "Коломяжская" с депо.

Двухпутный щит "Надежда", который был сделан в Германии, уже использовали на других участках метро. В данный момент на проложенных "Надеждой" тоннелях строят станции "Богатырская" и "Каменка". Сейчас щит проходит техническое обслуживание.

Также Беглов сообщил, что на Лахтинско-Правобережной линии утвердили градостроительную документацию на участок от действующей станции "Горный институт" до перспективной станции "Морской Фасад".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге почти достроили тоннель к новым станциям метро "Богатырская" и "Каменка".

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга