На 200 тыс. рублей оштрафован собственник ларьков на Коломяжском проспекте

Он не согласовал внешний вид объектов, что является нарушением.

В Петербурге собственник ларьков возле станции метрополитена "Пионерская" оштрафован на 200 тыс. рублей, рассказали 3 августа в Государственной административно-технической инспекции.

Еще осенью 2025 года на частной территории на Коломяжском проспекте владелец установил торговые объекты. Он не согласовал внешний вид объектов, что является нарушением. Предприниматель и после профилактической работы не улучшил свое положение. Бизнесмен оплатил штраф по материалам нейросетевых комплексов "Городовой" в полном объеме.

Устранить нарушение можно двумя способами: согласовать внешний вид объектов или демонтировать их. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: за два месяца ККИ Петербурга выявил 75 нарушений.

Фото: пресс-служба ГАТИ