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На 200 тыс. рублей оштрафован собственник ларьков на Коломяжском проспекте
Сегодня, 10:11
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На 200 тыс. рублей оштрафован собственник ларьков на Коломяжском проспекте

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Он не согласовал внешний вид объектов, что является нарушением.

В Петербурге собственник ларьков возле станции метрополитена "Пионерская" оштрафован на 200 тыс. рублей, рассказали 3 августа в Государственной административно-технической инспекции. 

Еще осенью 2025 года на частной территории на Коломяжском проспекте владелец установил торговые объекты. Он не согласовал внешний вид объектов, что является нарушением. Предприниматель и после профилактической работы не улучшил свое положение. Бизнесмен оплатил штраф по материалам нейросетевых комплексов "Городовой" в полном объеме. 

Устранить нарушение можно двумя способами: согласовать внешний вид объектов или демонтировать их. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: за два месяца ККИ Петербурга выявил 75 нарушений. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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