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За два месяца ККИ Петербурга выявил 75 нарушений

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В частности, демонтированы незаконные павильоны, киоски, точки по продаже овощей и фруктов и силомеры.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги рейдов за май и июнь. Всего выявили и пресекли 75 нарушений. В частности, демонтированы незаконные павильоны, киоски, точки по продаже овощей и фруктов и силомеры. 

Проверочные мероприятия состоялись возле станций метрополитена "Площадь Восстания", "Черная речка", "Проспект Большевиков", "Комендантский проспект", "Пионерская", "Ломоносовская", "Пролетарская", "Улица Дыбенко", "Проспект Ветеранов", "Удельная" и других. Из оборота изъяли свыше 2,5 тонн плодов. 

Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного использования городского имущества продолжается ежедневно. 

Комитет по контролю за имуществом 

Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово снесли несколько заброшенных бытовок. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, рейды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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