За два месяца ККИ Петербурга выявил 75 нарушений

В частности, демонтированы незаконные павильоны, киоски, точки по продаже овощей и фруктов и силомеры.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги рейдов за май и июнь. Всего выявили и пресекли 75 нарушений. В частности, демонтированы незаконные павильоны, киоски, точки по продаже овощей и фруктов и силомеры.

Проверочные мероприятия состоялись возле станций метрополитена "Площадь Восстания", "Черная речка", "Проспект Большевиков", "Комендантский проспект", "Пионерская", "Ломоносовская", "Пролетарская", "Улица Дыбенко", "Проспект Ветеранов", "Удельная" и других. Из оборота изъяли свыше 2,5 тонн плодов.

Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного использования городского имущества продолжается ежедневно. Комитет по контролю за имуществом

Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово снесли несколько заброшенных бытовок.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга