На Васильевском острове сносят незаконную постройку

В ходе работ снесут конструкции объекта незавершенного строительства дома.

На 9-й линии В. О. приступили к демонтажу самовольной постройки. Об этом рассказали в комитете по контролю за имуществом Петербурга 27 июля.

В ходе работ снесут конструкции объекта незавершенного строительства дома: это подземные и надземные железобетонные элементы – свайное поле, ростверки, фундамент и котлованы. Изначально участок предоставляли инвестору, однако во время строительства было установлено, что проект не соответствует требованиям законодательства. В дальнейшем договор расторгли по решению суда.

Специалисты применяют поэтапную технологию с постоянным контролем состояния соседних зданий и сетей.

После завершения демонтажа территория будет полностью освобождена и приведена в безопасное состояние. Комитет по контролю за имуществом

Ранее на Piter.TV: за два месяца ККИ Петербурга выявил 75 нарушений.

Видео: пресс-служба ККИ