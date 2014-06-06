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На Васильевском острове сносят незаконную постройку

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В ходе работ снесут конструкции объекта незавершенного строительства дома.

На 9-й линии В. О. приступили к демонтажу самовольной постройки. Об этом рассказали в комитете по контролю за имуществом Петербурга 27 июля. 

В ходе работ снесут конструкции объекта незавершенного строительства дома: это подземные и надземные железобетонные элементы – свайное поле, ростверки, фундамент и котлованы. Изначально участок предоставляли инвестору, однако во время строительства было установлено, что проект не соответствует требованиям законодательства. В дальнейшем договор расторгли по решению суда. 

Специалисты применяют поэтапную технологию с постоянным контролем состояния соседних зданий и сетей. 

После завершения демонтажа территория будет полностью освобождена и приведена в безопасное состояние. 

Комитет по контролю за имуществом

Ранее на Piter.TV: за два месяца ККИ Петербурга выявил 75 нарушений. 

Видео: пресс-служба ККИ 

Теги: демонтаж, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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