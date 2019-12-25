В ТЦ Петербурга пройдут рейды по поиску "радикальной молодежи"

С молодыми людьми проведут профилактические беседы, направленные на их социальную адаптацию и помощь во "встраивании" в общество.

В августе и сентябре 2026 года городская Комиссия по делам несовершеннолетних инициировала проведение рейдов в торговых центрах Санкт-Петербурга.

Согласно постановлению ведомства, к проверкам привлекут сотрудников центра "Контакт" и представителей Центра по противодействию экстремизму МВД (Центр "Э"). Участники рейдов будут выявлять подростков в одежде и с аксессуарами, указывающими на принадлежность к неформальным асоциальным группировкам. С молодыми людьми проведут профилактические беседы, направленные на их социальную адаптацию и помощь во "встраивании" в общество.

Параллельно власти города намерены сформировать студенческие кибердружины из числа активных учащихся вузов. К декабрю этого года добровольцы начнут мониторинг социальных сетей для выявления подростков, увлекающихся опасным хобби – "зацепингом" (проездом снаружи поездов) или "руферством" (прогулками по крышам). Всю собранную информацию о нарушителях кибердружинники будут передавать в полицию и Роскомнадзор.

Ранее мы сообщили о том, что более 450 человек проверили во время масштабного миграционного рейда в Левашово.

Фото: Piter.TV