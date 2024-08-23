Более 450 человек проверили во время масштабного рейда в Левашово

Масштабный рейд полиции в Левашово выявил нарушителей миграционного режима.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства и обеспечение безопасности дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранители проверили пять складских помещений крупного маркетплейса, строительную площадку и 168 частных домов в поселке Левашово.

Всего документы проверили у 457 человек, из которых 137 оказались иностранными гражданами. В отделы полиции доставили 23 человек. Большинство из них привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей. Административные материалы составили в отношении водителей, у которых отсутствовали водительские удостоверения, полисы ОСАГО, а также были выявлены нарушения правил перевозки детей.

В региональном главке МВД отметили, что подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно и находятся на особом контроле руководства ведомства.

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Фото: Piter.TV