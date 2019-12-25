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Предприниматели потратят около 1 млн рублей на ремонт фасада на Сердобольской улице
Сегодня, 10:10
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Предприниматели потратят около 1 млн рублей на ремонт фасада на Сердобольской улице

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В прошлом году на проблемы указывали без применения административных мер.

В Петербурге предприниматели вложат почти 1 млн рублей в ремонт фасада после штрафа от искусственного интеллекта Государственной административно-технической инспекции. Речь идет о нейросетевом комплексе "Городовой". 

Были выявлены разрушения в частном здании на Сердобольской улице, у него оказалось 16 собственников. Хоть ГАТИ и вносила предостережения, работы так и не начались. В прошлом году на проблемы указывали без применения административных мер. В результате владельцы помещений объединились и договорились о ремонте, он стартует в конце лета. 

Даже при большом количестве собственников ответственность за содержание здания остается общей. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе продолжается благоустройство сквера у площади Хошимина. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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