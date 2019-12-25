Умирающую на дороге россиянку в Таиланде трижды переехали машины и скорая

Никто из троих автомобилистов не предпринял попытки спасти женщину.

Трое водителей переехали 42-летнюю туристку из России и бросили умирать на дороге на Пхукете. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, женщина переходила трассу Thepkrasattri Rd рано утром, когда ее сбил пикап Toyota Hilux Revo и его водитель не остановился. После этого по ней проехали еще два автомобиля, в том числе карета скорой помощи, которая везла пациента. Пострадавшая получила тяжелые травмы и умерла на месте происшествия.

Местная полиция уже установила всех участников смертельного наезда. Однако их не задержали и не предъявили им обвинение. Расследование дорожного происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пропали 22-летняя сестра и ее 17-летний брат, которые приехали из России. Перед этим девушка жаловалась на слежку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)