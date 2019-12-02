В МИД России оценили призывы властей Швейцарии проголосовать против проекта о запрете на участие в санкционных режимах.

Швейцарский нейтралитет гнется ровно туда, куда выгодно действующим властям, и настолько, насколько им же выгодно. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова через собственный Telegram-канал. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны заметила, что в 1940 годах страна была на стороне Берлина, а сегодня принимает позицию киевского режима и коллективного Брюсселя. Таким образом в Москве прокомментировали высказывание коллег из МИД Швейцарии о том, что 27 сентября в европейской стране пройдет голосование по "инициативе о нейтралитете". В рамках предложения активистами предлагается внести в Основной закон формулу "постоянного и вооружённого нейтралитета", а также запрет на участие в санкционных режимах. Однако национальное правительство и местный парламент рекомендуют гражданам голосовать "против".

Вот что такое швейцарский "гибкий нейтралитет", который теперь продвигают в Берне. Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что еще полтора года назад в одной из аудиторий, где присутствовали зарубежные журналисты и политологи, Мария Захарова упомянула о том, что Швейцария перестала быть де-факто нейтральной страной. На тот момент подобное заявление вызвало негодование у слушателей.

Захарова: Украина – это монстр, который ударит по своим западным создателям.

Фото: МИД России