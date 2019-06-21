На севере Петербурга смонтировали металлоконструкции путепровода для магистрали М-32

Общий вес смонтированных элементов составил почти 230 тонн.

Строительство развязки новой скоростной магистрали М-32 в Приморском районе вышло на этап монтажа пролетных строений. Специалисты установили металлоконструкции над железнодорожными путями Сестрорецкого направления на высоте 8,5 метра.

Общий вес смонтированных элементов составил почти 230 тонн. Поскольку отдельные конструкции весили от 60 до 140 тонн, для их подъема применялись автомобильный и гусеничный краны грузоподъемностью до 300 тонн каждый.

Развязка с Приморским шоссе является ключевым элементом будущей трассы протяженностью более 4 км. Помимо путепровода, проект предусматривает строительство восьми съездов и подземного пешеходного перехода.

Магистраль М-32 обеспечит жителям Приморского района прямой выезд на Приморское шоссе в районе Лахтинского разлива, минуя загруженный переезд у станции Ольгино. Это позволит перераспределить транспортные потоки, снизить аварийность и уменьшить пробки. Вместе с трассами М-49 и М-1 новая дорога станет важным звеном транспортного каркаса города и обеспечит доступность строящегося федерального курорта "Санкт-Петербург Марина" в Горской.

Ранее мы сообщили о том, что готовность Цимбалинского путепровода в Петербурге достигла 65%.

Фото: Правительство Петербурга