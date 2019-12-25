Готовность Цимбалинского путепровода в Петербурге достигла 65%

Строители выполнили надвижку металлоконструкций правого и левого направлений над путями Октябрьской железной дороги.

В Петербурге завершился один из самых сложных этапов строительства Цимбалинского путепровода. Строители выполнили надвижку металлоконструкций правого и левого направлений над путями Октябрьской железной дороги. Работы ведутся в рамках городского приоритета "Удобный общественный транспорт" и проекта "Городская среда". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Операция, занявшая 10 месяцев, требовала ювелирной точности: монтаж осуществлялся исключительно в технологические окна графика движения поездов. В процессе было задействовано около 100 специалистов и 40 единиц техники. Из необходимых для строительства 5200 тонн металлоконструкций на высоте уже смонтировано порядка 4000 тонн.

Общая готовность сооружения сейчас составляет 65%. В ближайшей перспективе строителям предстоит выполнить гидроизоляцию пролётного строения, установить деформационные швы и барьерное ограждение, а также приступить к устройству дорожной одежды. На данный момент готовы семь из восьми опор, завершено строительство подпорной стенки со стороны улицы Цимбалина. Продолжаются работы на подпорной стенке со стороны улицы Белы Куна и переустройство инженерных коммуникаций.

После реконструкции путепровод улучшит транспортную доступность Невского и Фрунзенского районов, снизит нагрузку на соседний Невский путепровод и обеспечит пропуск поездов строящейся высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва.

Ранее мы сообщили о том, что на Литейном мосту завершили самый сложный этап ремонта дорожного покрытия.

Фото: Правительство Петербурга