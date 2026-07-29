Киевский режим чиновница сравнила с монстром, которого Европа больше не контролирует.

Созданный коллективным Западом украинский монстр становится неуправляем, но Москва ранее уже об этом предупреждала международных союзников киевского режима. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства прокомментировала опасения, ранее высказанные итальянской прокуратурой. Речь идет о ситуации, когда главный прокурор Палермо Маурицио де Лучио уведомил общественность о том, что местная мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, что используются в настоящее время в украинском конфликте. Европейский чиновник предупредил, что полиция не сможет бороться против преступности, вооруженной такой техникой. В МИД РФ сочли такой сценарий предсказуемым, так как чаще всего военная помощь и прочие поставки оружия не доходят до ВСУ в реальности и целиком, потому что "распределяются". По словам Марии Захаровой, часть из груза уходит на черный рынок, часть – в регионы мира, где действуют террористы.

Созданный западом монстр идет уже напролом, обслуживает интересы не то что итальянской мафии, он будет обслуживать любые группировки, которые будут давать ему деньги. Он уже какое-то время назад до африканского континента добрался, вплоть до того, что с дипломатические отношения с Украиной разорвали три африканских государства... А про Европу понятно было сразу, что весь поток оружия, который идет на Банковую, он первой частью туда вообще не доходит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дополнительно Мария Захарова припомнила слова министра по обороне Италии Крозетто, который сравнил военную помощь Украине с "лекарством для больного". В Москве предупредили граждан о том, что рано или поздно киевский режим нанесет удар по своим же спонсорам.

Захарова назвала настоящим терактом атаку Киева на судно Ирана в Каспийском море.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik