Захарова прокомментировала объявление Азербайджаном журналистов РФ в розыск

В МИД России указали на недружественные нарративы, исходящие из медиасреды в Баку.

Москва при необходимости обеспечит защиту интересов российских журналистов, объявленных ранее Генеральной прокуратурой Азербайджана в международный розыск. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что в информационной среде на территории постсоветской республики постоянно фиксируются недружественные для нашего государства нарративы. Однако дипломаты уже не раз предлагали партнерам в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации обсудить друг с другом острые вопросы в рамках профильных консультаций.

В то же время при необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск... Рассчитываем, что диалог состоится. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что заявления российских журналистов, объявленных в розыск Генпрокуратурой Азербайджана по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку.

Захарова назвала слова Токио о посещении Путиным Курил абсолютно неприемлемыми.

Фото: МИД России