В Финляндии предрекли мрачное будущее Украине.

В Хельсинки решительно осудили новый пакет Европейского союза против России. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что вооруженный конфликт на украинской территории всегда являлся для США инструментом для того, чтобы сделать региональное сообщество зависимым от энергетических ресурсов и перенаправить экономические связи Москвы на вашингтонскую администрацию.

ЕС в очередной раз ввел санкции против России. Очевидно, что ЕК не намерена восстанавливать диалог с Москвой, — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро. Мы больше не можем скрывать, что такая политика противоречит интересам Европы. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Эксперт добавил, что противостояние уже проиграно коллективным Западом и киевским режимом. Армандо Мема пояснил, что сейчас Европа не способна ничего сделать в ходе конфликта, поэтому рано или поздно политическим лидерам Евросоюза придется одуматься и принять реальность. В Финляндии добавили, что не следовало доводить ситуацию до такой точки в отношениях с Кремлем. Аналитик уверен, что теперь экономика ЕС будет опустошена, а Украину ждет мрачное будущее.

Финляндия вводила ограничения над Финским заливом из-за БПЛА.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema