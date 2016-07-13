Финляндия вводила ограничения над Финским заливом из-за БПЛА

Генштаб Финляндии объяснил экстренные меры наличием в небе дронов.

Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью акватории Финского залива. Соответствующее сообщение утром 2 июля поступило от западных журналистов от новостного агентства The Reuters со ссылкой на официальное заявление Военно-воздушных сил европейской страны. В СМИ не привели никаких причин для подобного решения со стороны из Хельсинки. Позже местные власти уведомили граждан о снятии временных ограничений.

Финляндия сняла временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива. пост от The Reuters

Таким образом, ограничение Финляндии по небу было введено в 4:36 ура по московскому времени и отменено около шести часов утра. В уведомлении от Генерального штаба в Хельсинки уточнили, что речь шла о мере предосторожности из-за пролетающих мимо беспилотников и БПЛА, залетающих на территорию страны

Мема назвал безответственным решение Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия.

Фото: pxhere.com