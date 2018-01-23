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В Воронежской области из-за атаки БПЛА погиб человек
Сегодня, 8:05
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В Воронежской области из-за атаки БПЛА погиб человек

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Александр Гусев сообщил подробности о ночном налете БПЛА ВСУ на регион.

На территории Воронежской области из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины погиб человек. Соответствующее заявление глава российского региона Александр Гусев сделал общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Местный чиновник уточнил, что трагедия зафиксирована в  Новоусманском районе из-за обломков дрона, упавших на участок. Изначально там был ранен находившийся на улице 49-летний местный житель. Однако позже пациент скончался в больнице. В медицинское учреждение были госпитализированы еще два пострадавших. В момент атаки беспилотников противника один из них также находился на улице,  второй был на  площадке "крупного логистического центра".

"Коммерсант" сообщает о том, что по сведениям от пресс-службы регионального управления ГУ МЧС, активная фаза работы противовоздушной обороны (ПВО) в российском регионе была завершена к 6:41 утра. Однако опасность атаки БПЛА все еще сохраняется на всей территории. "Ъ-Черноземье" уведомил читателей о том, что один из атакованных предприятий может быть логистический объект  Wildberries. Ранее в компании через социальные сети уведомили о том, что объекты в Воронежской области были эвакуированы согласно требованиям безопасности. на текущий момент работа складов в регионе приостановлена.

В Воронежской области после атаки БПЛА вспыхнули пожары на двух складах.

Фото: Макс / Гусев

Теги: александр гусев, беспилотники, воронежская область, погибли люди, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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