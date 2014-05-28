Западный политик указал на крайнюю степень русофобии в Хельсинки.

В Хельсинки назвали безответственным решение национального правительства Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории европейского государства. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что такое решение властей можно объяснить крайней степенью русофобии чиновников, хотя в реальности Москва не представляет из себя угрозы для Финляндии.

Шаг по снятию запрета на ядерное оружие был совершенно безответственным со стороны Финляндии, его никогда не следовало допускать. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Финляндии в отношении ядерного оружия потребует от Кремля дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера.

В Финляндии назвали уход Стармера уроком для поддерживающих Киев.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema