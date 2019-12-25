Европейскому союзу следует вернуть Москве незаконно удерживаемые финансовые активы ради установления мира на украинской земле. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что ранее Европейская комиссия получила еще порядка 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных в региональном сообществе российских активов. В Хельсинки призвали политические элиты вернуться к дипломатии.
Эта стратегия не может привести к успешному разрешению конфликта, вместо этого она лишь усилит ответные действия Москвы, поскольку деньги будут использованы для закупки новых дронов и оружия против России. ЕК должна вернуть ей замороженные активы, так как это откроет путь к прекращению огня на Украине.
Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"
Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Власти нашей страны отмечают, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.
Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema
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