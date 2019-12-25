В Финляндии оценили очередное получение региональным сообществом доходов от замороженных средств России.

Европейскому союзу следует вернуть Москве незаконно удерживаемые финансовые активы ради установления мира на украинской земле. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что ранее Европейская комиссия получила еще порядка 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных в региональном сообществе российских активов. В Хельсинки призвали политические элиты вернуться к дипломатии.

Эта стратегия не может привести к успешному разрешению конфликта, вместо этого она лишь усилит ответные действия Москвы, поскольку деньги будут использованы для закупки новых дронов и оружия против России. ЕК должна вернуть ей замороженные активы, так как это откроет путь к прекращению огня на Украине. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Власти нашей страны отмечают, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.

Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema