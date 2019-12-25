  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Стубб заявил, что новый миропорядок установится в 2030 году
Сегодня, 8:57
25
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Президент Стубб заявил, что новый миропорядок установится в 2030 году

0 0

Президент Финляндии объяснил, с чем связана мировая напряженность.

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что новый мировой порядок сложится на планете к 2030 году. Соответствующий комментарий европейский политический лидер из Хельсинки сделал в интервью американской газете The Washington Post (WP). Общение со СМИ произошло в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 года. Глава государства пояснил, что сейчас мировое сообщество находится где-то посередине этого процесса, что и осложняет ситуацию.

Я не знаю, когда ситуация в мире стабилизируется. Дайте ему еще лет пять или около того. К 2030 году, вероятно, мы получим какой-то новый порядок.

Александр Стубб, глава Финляндии

Стубб признался, что просил Маска помочь ВСУ с ударами по России.

Фото: pxhere.com

Теги: александр стубб, га оон, генассамблея, финляндия
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии