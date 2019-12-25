Президент Финляндии объяснил, с чем связана мировая напряженность.

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что новый мировой порядок сложится на планете к 2030 году. Соответствующий комментарий европейский политический лидер из Хельсинки сделал в интервью американской газете The Washington Post (WP). Общение со СМИ произошло в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 года. Глава государства пояснил, что сейчас мировое сообщество находится где-то посередине этого процесса, что и осложняет ситуацию.

Я не знаю, когда ситуация в мире стабилизируется. Дайте ему еще лет пять или около того. К 2030 году, вероятно, мы получим какой-то новый порядок. Александр Стубб, глава Финляндии

Стубб признался, что просил Маска помочь ВСУ с ударами по России.

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