Армандо Мема оценил политический кризис в Великобритании.

Уход с занимаемой должности британского премьер-министра Кира Стармера должен стать уроком для всех политических лидеров из стран коллективного Запада, которые поддерживают киевский режим и Владимира Зеленского. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Он оценил заявление политика из Лондона, который 22 июня рассказал о том, что покинет место в правительстве Соединенного королевства, а также лидера правящей Лейбористской партии. Однако у власти иностранец останется до того момента, пока не будет выбран новый глава кабинета министров.

Его отставка и провал должны стать уроком для любого другого лидера Европы: если вы сосредоточены на военной поддержке Украины и не заботитесь о решении внутренних проблем своей страны, вы в конечном счете потерпите неудачу и потеряете поддержку людей. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Уточняется, что выборы преемника Кира Стармера начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы британского парламента в сентябре 2026 года.

Политик Мема призвал Европу к диалогу с Москвой после заявления МИД РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema