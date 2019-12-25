Захарова: Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии

В МИД России сообщили о желании Госдепа США удалить ряд постов в соцсетях.

В Москве рассказали о том, что американскому внешнеполитическому ведомству не в новинку "зачищать" информацию о работе своей дипломатии. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы прокомментировала данные от западных СМИ о том, что Госдеп США готовятся к очередной инвентаризации публичных архивов. В МИД России заметили, что из публичного доступа Вашингтон удалит посты в социальных сетях, опубликованные в период до 20 января 2025 года, то есть до начала второго срока правления в Белом доме президента-республиканца Дональда Трампа.

Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что официально Госдеп заявляет целью этой ревизии "свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей". Дипломаты из США избавятся от анонсов переговоров, фотографиях, поздравлениях, отчётах о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях.

Фото: МИД России