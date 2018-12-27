Захарова призвала "ловить нациста" Зеленского из-за его слов о русских спортсменах

МИД РФ ответили на заявление Зеленского об участии россиян в сборных других стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывание Владимира Зеленского о российских спортсменах, выступающих за другие страны на Олимпийских играх. Дипломат призвала международных чиновников потребовать привлечь украинского лидера к ответственности.

Как сообщает ТАСС, поводом для заявления стали слова Зеленского, который ранее назвал "гадким" и "неприятным" тот факт, что этнические русские представляют на Олимпиаде сборные других государств.

В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть "ловите нациста", а миллионы правозащитников — выйти на митинги протеста против неонацизма". Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не уточнила, какие именно шаги должны предпринять международные структуры, однако акцентировала внимание на необходимости реакции мирового сообщества на подобные заявления.

Напомним, вопрос участия спортсменов с российскими корнями в составе иностранных делегаций неоднократно поднимался в контексте Олимпийских игр. Действующие правила Международного олимпийского комитета позволяют атлетам менять спортивное гражданство при соблюдении определенных условий.

Фото: МИД России