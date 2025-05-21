В центре Петербурга снесли часть исторического здания, пока решался вопрос о его охране

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следственный отдел по Центральному району Петербурга возбудил уголовное дело по факту частичного демонтажа здания на улице Кирилловской. Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу, инцидент произошёл в период с 11 по 13 февраля 2026 года.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа сотрудников коммерческой организации, действуя в обход федерального и городского законодательства, осуществило частичный снос и повреждение строения. Примечательно, что работы проводились в тот момент, когда компетентные органы рассматривали вопрос об отнесении этого здания к объектам культурного наследия.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Следователи отмечают, что в результате был причинён существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к незаконному демонтажу.

Фото: Следственный комитет по Санкт-Петербургу