Опасную добавку обнаружили в колбасе в российских магазинах

В продукции одного из мясокомбинатов нашли запрещенный «мясной клей» и несоответствие состава.

В ряде российских городов выявили продукцию с нарушениями требований безопасности и маркировки. Речь идет о колбасных изделиях, в которых специалисты обнаружили запрещенные добавки и незадекларированные компоненты.

По данным проверки, в докторской колбасе, произведенной Великолукским мясокомбинатом, обнаружена микробная трансглутаминаза, известная как "мясной клей". Экземпляры продукции были приобретены в Зеленограде, Саратове и Энгельсе.

Эксперты указали, что данное вещество может негативно влиять на организм, в частности, нарушать работу кишечника и быть связано с развитием аутоиммунных заболеваний. Кроме того, отмечается возможная связь этой добавки с повышенным риском онкологических заболеваний. Использование трансглутаминазы запрещено на территории Евразийского экономического союза.

Нарушения выявлены и в другой продукции производителя. В сервелате под названием "Финский" специалисты обнаружили ДНК сои и индейки, при том что эти ингредиенты не были указаны на упаковке.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что подобные несоответствия вводят покупателей в заблуждение и свидетельствуют о нарушении требований к составу и маркировке продукции.

Фото: Piter.TV