В Петербурге могут разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год
Сегодня, 9:44
Сейчас пиротехнику можно использовать только с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Депутаты петербургского парламента внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает запуск салютов в новогоднюю ночь с 22:00. Об этом пишет "Бриф24"

Проект призван узаконить практику, когда многие горожане начинают празднование раньше официального времени. Сейчас пиротехнику можно использовать только с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. 

Чтобы устранить этот пробел и узаконить привычный для людей порядок вещей, предлагаем вместе с коллегами расширить разрешенный интервал, добавив к нему еще час. 

Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам напомнили о правилах обращения с фейерверками перед Новым годом. 

Фото: pxhere 

