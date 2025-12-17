В Петербурге могут разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год

Сейчас пиротехнику можно использовать только с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Депутаты петербургского парламента внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает запуск салютов в новогоднюю ночь с 22:00. Об этом пишет "Бриф24".

Проект призван узаконить практику, когда многие горожане начинают празднование раньше официального времени. Сейчас пиротехнику можно использовать только с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Чтобы устранить этот пробел и узаконить привычный для людей порядок вещей, предлагаем вместе с коллегами расширить разрешенный интервал, добавив к нему еще час. Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга

Фото: pxhere