Петербуржцам напомнили о правилах обращения с фейерверками перед Новым годом

Новый год в Петербурге в прошлый раз не обошелся без неприятных моментов. Хотя массовые публичные салюты были отменены, многие жители устроили собственные праздники, порой вызывая опасные инциденты. Так, поздно вечером 31 декабря мужчина выпустил фейерверк прямо посреди толпы в Александровском саду, к счастью, избежав трагических последствий. Зафиксировано также четыре случая пожаров на балконах, вызванные огненными искрами, десятки людей пострадали физически, а кое-кто потерял имущество. Пиротехнические устройства в багажнике автомобиля неожиданно взорвались на улице Захарова, добавив тревожных звонков в отчет полиции. Только за новогодние сутки полиция зарегистрировала более 150 обращений по подобным поводам. О том, как избежать происшествий при обращении с пиротехникой, сообщает spb.aif.ru.

Администрация города заблаговременно предупреждала население о широкой доступности некачественных фейерверков, продаваемых на стихийных рынках и улицах. Специалисты указывают, что пиротехнические изделия подразделяются на классы: хлопушки, петарды и салютные батареи первых трех классов доступны населению старше 16 лет, а профессиональные изделия четвертого и пятого классов подлежат продаже только сертифицированными компаниями и используются профессионалами.

Использование пиротехники ограничено соответствующими нормативно-правовыми актами, такими как законы о тишине и противопожарной безопасности. Существуют строгие запреты на запуск фейерверков с крыш, балконов, лестниц и прочих конструкций зданий, вблизи объектов повышенной пожароопасности, культурных ценностей, храмов, кладбищ, природных зон и национальных парков, а также в местах массового скопления людей. Категорически нельзя проводить салюты при плохих погодных условиях.

Юрист Владимир Митин подчеркнул, что за несоблюдение правил предусмотрена серьезная ответственность: физические лица могут столкнуться со штрафами от 5 до 15 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч, юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей. Если имело место нанесение вреда здоровью граждан, виновникам грозят принудительные работы сроком до пяти лет. Порча чужого имущества приведет к крупным компенсационным выплатам, достигающим 120 тысяч рублей либо эквивалентной годовой зарплаты нарушителя.

