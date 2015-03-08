  1. Главная
В Петербурге 23 февраля прогремит салют
Сейчас на Заячьем острове идет выставка китайских фонарей, на время салюта ее закроют.

На территории Петропавловской крепости 23 февраля дадут салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в Музее истории Петербурга накануне. 

23 февраля работа выставки китайских (Цзыгунских) фонарей "Счастливый праздник Весны" будет временно приостановлена в связи с проведением на стрелке Заячьего острова артиллерийского салюта, посвященного Дню защитника Отечества. Выставка возобновит работу 24 февраля и будет работать до 27 февраля включительно. 

Пресс-служба Музея истории Петербурга 

Ранее на Piter.TV: салют из орудий и фейерверков озарил небо над Петропавловской крепостью 27 января. 

Фото: pxhere 

