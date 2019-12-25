В День защитника Отечества в Петербург придет тепло

В облаках вероятны прояснения.

Погоду в Петербурге скоро начнет формировать следующий циклон с запада, который принесет тепло. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов 20 февраля.

Так, 21 февраля будет без осадков, температура составит -1…-3 градуса. В воскресенье ожидается циклон со снегом и с метелями, порывы ветра достигнут 7-12 м/с. А столбики термометра сохранят субботние значения.

23 февраля намечается хороший день: осадки к нам еще не подойдут, прояснения в облаках вероятны. Поэтому в ночные часы похолодает до -8…-10 гр., а днем опять будет теплее, -2…-4 гр. Но самое главное, что ветер ослабеет и снова повернет к восточному направлению. Александр Колесов, синоптик

