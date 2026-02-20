  1. Главная
Сегодня, 14:49
На зданиях "Лахта Центра" к 23 февраля включат праздничную подсветку

"Лахта" будет сиять до 08:00 24 февраля.

В пресс-службе "Лахта Центра" жителей Петербурга поздравили с наступающим Днем защитника Отечества. С 18:00 23 февраля до 08:00 24 февраля на зданиях комплекса включат праздничную подсветку. 

Кроме того, два световых фонтана засияют цветами российского флага: речь идет об объектах в Нахимовском и Казанском скверах. Первое включение иллюминации ожидается 20 февраля с 18:30 до 19:30, повторно световое шоу стартует в 18:15 23 февраля и завершится в 08:10 24 февраля. 

В сам праздник с территории Петропавловской крепости дадут салют. 

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр 

