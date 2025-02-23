К 23 февраля два световых фонтана засияют цветами российского флага в Петербурге

Первое включение праздничной иллюминации ожидается 20 февраля с 18:30 до 19:30.

В преддверии Дня защитника Отечества два световых фонтана засияют цветами российского триколора в Петербурге. Речь идет об объектах в Нахимовском и Казанском скверах, сообщили в городском комитете по энергетике.

Эти зимние фонтаны заработали в январе: они способны менять цвет, интенсивность и динамику свечения. Первое включение праздничной иллюминации ожидается 20 февраля с 18:30 до 19:30, повторно световое шоу стартует в 18:15 23 февраля и завершится в 08:10 24 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, что в память о 82-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады изменилась подсветка трех мостов.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга