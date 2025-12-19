  1. Главная
В память о 82-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады изменится подсветка трех мостов
Сегодня, 12:50
98
Силуэты переправ преобразятся с 17:10 до 09:10 28 января.

В память о 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 27 января. 

Оливковый и ярко-зеленый выбраны не просто так: первый символизирует воинскую доблесть, второй – жизнь. Силуэты переправ преобразятся с 17:10 до 09:10 28 января. 

Кроме того, с 19:00 до 22:00 зажгутся факелы Ростральных колонн.

Этот огонь – символ вечной памяти о подвиге миллионов жителей блокадного Ленинграда и его защитников. 

Комитет по энергетике 

Ранее мы рассказывали о том, что в честь Ленинградской Победы "Лахта Центр" включит специальную подсветку. 

Фото: пресс-служба петербургского комитета по энергетике  

