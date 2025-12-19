В память о 82-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады изменится подсветка трех мостов

Силуэты переправ преобразятся с 17:10 до 09:10 28 января.

В память о 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 27 января.

Оливковый и ярко-зеленый выбраны не просто так: первый символизирует воинскую доблесть, второй – жизнь. Силуэты переправ преобразятся с 17:10 до 09:10 28 января.

Кроме того, с 19:00 до 22:00 зажгутся факелы Ростральных колонн.

Этот огонь – символ вечной памяти о подвиге миллионов жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Комитет по энергетике

Фото: пресс-служба петербургского комитета по энергетике