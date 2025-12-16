Новый разводной мост через Неву заложат во время ПМЭФ
Сегодня, 8:29
Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в эфире телеканала "78", анонсировал начало строительства нового разводного моста через Неву. Возведение переправы стартует в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Мост станет ключевым объектом в составе Широтной магистрали скоростного движения. По словам градоначальника, все детали проекта уже согласованы. Непосредственно перед закладкой будет подписан договор на строительство нового этапа магистрали.

Подрядчиком выступит компания "Дороги и мосты", входящая в состав холдинга "Нацпроектстрой". Именно эта организация в настоящее время возводит в городе Большой Смоленский мост. Договор генерального подряда с ней заключит партнёр города по концессии – компания "Широтная магистраль северной столицы".

Фото: Piter.TV

