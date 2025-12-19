В честь Ленинградской Победы "Лахта Центр" включит специальную подсветку

Появится символика ленты Ленинградской Победы и Вечного огня.

В честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января на зданиях комплекса "Лахта Центр" включат специальную подсветку. Об этом рассказали в tg-канале "Lakhta Center / Лахта Центр".

На "Лахте" появится символика ленты Ленинградской Победы и Вечного огня. Кроме того, Петербург украсят памятные световые проекции. Инсталляции демонстрируют на шести домах до 09:10 28 января. Их можно увидеть на Московском проспекте, 91А, Шпалерной улице, 44Б, Новгородском проспекте, 10, в Шушарах, Кондратьевском проспекте, 14, Большом проспекте В. О., 70, и на Каменноостровском проспекте, 26-28.

Ранее на Piter.TV: ребенок блокады Валерия Николаевна Белова поделилась с нами воспоминаниями о голоде, бомбежках и суровой жизни в блокадном городе.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр