  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург украсят памятные световые проекции, посвященные блокаде Ленинграда
Сегодня, 12:50
168
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербург украсят памятные световые проекции, посвященные блокаде Ленинграда

0 0

Инсталляции появятся сегодня с 17:10, выключат их в 09:10 28 января.

В Петербурге включат световые проекции, которые иллюстрируют радость ленинградцев после освобождения города от фашистской блокады. Будут украшены фасады шести домов, рассказали в комитете по энергетике 26 января. 

Инсталляции появятся сегодня с 17:10, выключат их в 09:10 28 января. Проекции можно увидеть на Московском проспекте, 91А, Шпалерной улице, 44Б, Новгородском проспекте, 10, в Шушарах, Кондратьевском проспекте, 14, Большом проспекте В. О., 70, и на Каменноостровском проспекте, 26-28. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам бесплатно покажут три постановки о блокаде Ленинграда. Завершит серию знаменитая оперетта Константина Листова "Севастопольский вальс". 

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет" 

Теги: блокада ленинграда, световые проекции
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии