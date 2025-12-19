Петербург украсят памятные световые проекции, посвященные блокаде Ленинграда

Инсталляции появятся сегодня с 17:10, выключат их в 09:10 28 января.

В Петербурге включат световые проекции, которые иллюстрируют радость ленинградцев после освобождения города от фашистской блокады. Будут украшены фасады шести домов, рассказали в комитете по энергетике 26 января.

Инсталляции появятся сегодня с 17:10, выключат их в 09:10 28 января. Проекции можно увидеть на Московском проспекте, 91А, Шпалерной улице, 44Б, Новгородском проспекте, 10, в Шушарах, Кондратьевском проспекте, 14, Большом проспекте В. О., 70, и на Каменноостровском проспекте, 26-28.

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"