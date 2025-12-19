Петербуржцам бесплатно покажут 3 театральные постановки о блокаде Ленинграда

25 января завершит серию показов знаменитая оперетта Константина Листова "Севастопольский вальс".

Театр музыкальной комедии решил отметить очередную годовщину полного снятия блокады Ленинграда особым образом. Петербургских зрителей ждут три бесплатных показа, каждый из которых посвящен памяти и подвигу жителей осажденного города. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу театра.

Сначала зрителям покажут лирическую поэма "Жар-птица. Песни о войне" (22 и 23 января), созданную композитором Александром Колкером. В центре сюжета – трагическая история любви, разворачивающаяся на фоне блокадного Ленинграда. Молодая девушка, умирающая в голодном городе, и ее возлюбленный, сражающийся на передовой, становятся символами человеческой стойкости и жертвенности. Затем театр представит масштабную музыкально-поэтическую хронику военных лет. На сцене прозвучат песни и стихи, в которых оживают события Великой Отечественной войны. Артисты не только передадут атмосферу тех лет, но и напомнят о цене победы, которую заплатили миллионы людей.

Уже 24 января будет представлена фантазия на тему героической музыкальной комедии "Раскинулось море широко". Спектакль, ставший легендой блокадного Ленинграда, перенесли на современную сцену как памятник мужеству артистов, выходивших к зрителям под обстрелами и авианалетами.

А 25 января завершит серию показов знаменитая оперетта Константина Листова "Севастопольский вальс". Это произведение давно стало символом мужества и надежды.

Фото: Театр музыкальной комедии