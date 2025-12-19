Более 500 "Волонтёров Победы" поддержали ветеранов и провели акции памяти в блокадную декаду

Добровольцы раздали тысячи лент Ленинградской Победы, навестили 250 ветеранов и провели уроки памяти для школьников.

Во второй половине января, в дни памяти о прорыве и полном освобождении Ленинграда от блокады, в Петербурге развернулась масштабная волонтёрская акция. Более 500 активистов движения "Волонтёры Победы" вышли на улицы, в школы и к ветеранам, чтобы почтить подвиг защитников и жителей осаждённого города.

Как отметил губернатор Александр Беглов, такие инициативы выполняют важнейшую миссию. "Волонтёры стали настоящим живым мостом между поколениями. Их труд напомнил о силе духа Ленинграда, единстве и человечности, продолжил традиции взаимопомощи и стойкости, заложенные в блокадные годы", — подчеркнул глава города.

Ключевыми событиями волонтёрской декады стали:

Раздача лент Ленинградской Победы: тысячи символических лент, цвета которых повторяют колодку медали "За оборону Ленинграда" (оливковый — цвет Победы, зелёный — символ жизни), были вручены петербуржцам у станций метро и на праздничных площадках.

Забота о ветеранах: волонтёры навестили и поздравили 250 фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда, вручили им подарки и с вниманием выслушали их воспоминания.

Помощь в проведении церемоний: 50 добровольцев обеспечивали сопровождение и помощь ветеранам на торжественно-траурных мероприятиях 18 и 27 января на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Уроки памяти в школах: по всему городу были проведены занятия "Блокадный хлеб", где школьникам рассказывали о жизни в осаждённом городе и показывали тот самый паёк весом 125 граммов. Самый масштабный урок собрал 200 учащихся Центрального района в Доме кино.

Фото: Piter.TV